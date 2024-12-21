中職／挑選呂詠臻目的強化牛棚 沈鈺傑：而且他人又帥

中職味全龍隊日前在自由市場中網羅朱育賢，前東家樂天桃猿今天確定選擇「人加錢」補償方案，選擇味全龍投手呂詠臻當作補償球員，副領隊沈鈺傑表示，主要是看中他的一軍成績。

朱育賢今年季後行使自由球員（FA）權利，並在12日正式從樂天桃猿隊轉戰味全龍隊，簽下4年總值新台幣4800萬元合約。根據A級自由球員補償方式，為原球團獲得該球員年度薪資總額的75%補償費、並可在新球團25人名單外指名1名球員，或者原球團獲得該球員年度薪資總額的125%補償費。

今天樂天桃猿隊決定選擇75%補償費及1名指定球員，為味全龍隊投手呂詠臻。桃猿隊副領隊沈鈺傑表示，主要是看中呂詠臻近年在一軍的成績及一些進階數據，希望可以讓桃猿牛棚可以更穩定，也開玩笑地表示，「而且他人又帥。」

去年陳俊秀透過自由球員制度從樂天桃猿隊轉戰中信兄弟隊後，桃猿隊也是選擇「人加錢」的補償方案，選擇的陳柏豪今年球季成為球隊終結者的重要角色，還奪下今年中職救援王殊榮。沈鈺傑指出，主要就是選擇明年可以用的選手、即戰力。

25歲的呂詠臻是在2020年季中選秀第6輪被味全龍選中，本季出賽43場都是後援、投35局，拿下2勝3敗、9次中繼成功，防禦率3.60。