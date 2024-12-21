中職／朱育賢FA補償樂天選呂詠臻 沈鈺傑：他還能更好

樂天桃猿隊今年季後損失強打者朱育賢，他以自由球員（FA）身分轉戰味全龍隊，而猿隊在自由球員補償方案中選擇「錢+人」，今天確定指名中繼投手呂詠臻，副領隊沈鈺傑表示，主要是希望強化牛棚。

呂詠臻24日才將要滿25歲，2020年選秀獲龍隊第8指名，生涯出賽80場以後援為主，成績是5勝3敗12中繼1救援，防禦率2.57，每局被上壘率1.41，本季出賽43場拿下9次中繼成功，防禦率3.60、被上壘率1.31。

據了解，猿隊選擇「錢+人」方案後，有2位選手進入最終決選，副領隊沈鈺傑對於人選不便透露，但認為呂詠臻是很好的投手，過去在一軍有實際成績，牛棚表現不錯，「也有看一些進階數據，覺得他可以更好。」

猿隊去年球季結束就有陳俊秀因自由球員轉戰中信兄弟隊，當時挑選陳柏豪做為補償球員，陳柏豪今年以29次救援成功收下救援王，今年又再次選擇牛棚投手進行補強。

朱育賢今年月薪75萬，依據補償辦法，猿隊選擇「錢+人」後，除了指名25人保護名單外的呂詠臻，還可獲得朱育賢年薪的75%，即675萬元。