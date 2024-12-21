快訊

冬至冷吱吱！大陸冷氣團來襲 4縣市低溫特報下探10度以下

2024「最失敗科技」出爐！麻省理工評選8大事件 其中1件牽扯台灣

中職／朱育賢FA補償樂天選呂詠臻 沈鈺傑：他還能更好

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／朱育賢FA補償樂天選呂詠臻 沈鈺傑：他還能更好

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍投手呂詠臻。記者陳正興／攝影
味全龍投手呂詠臻。記者陳正興／攝影

樂天桃猿隊今年季後損失強打者朱育賢，他以自由球員（FA）身分轉戰味全龍隊，而猿隊在自由球員補償方案中選擇「錢+人」，今天確定指名中繼投手呂詠臻，副領隊沈鈺傑表示，主要是希望強化牛棚

呂詠臻24日才將要滿25歲，2020年選秀獲龍隊第8指名，生涯出賽80場以後援為主，成績是5勝3敗12中繼1救援，防禦率2.57，每局被上壘率1.41，本季出賽43場拿下9次中繼成功，防禦率3.60、被上壘率1.31。

據了解，猿隊選擇「錢+人」方案後，有2位選手進入最終決選，副領隊沈鈺傑對於人選不便透露，但認為呂詠臻是很好的投手，過去在一軍有實際成績，牛棚表現不錯，「也有看一些進階數據，覺得他可以更好。」

猿隊去年球季結束就有陳俊秀因自由球員轉戰中信兄弟隊，當時挑選陳柏豪做為補償球員，陳柏豪今年以29次救援成功收下救援王，今年又再次選擇牛棚投手進行補強。

朱育賢今年月薪75萬，依據補償辦法，猿隊選擇「錢+人」後，除了指名25人保護名單外的呂詠臻，還可獲得朱育賢年薪的75%，即675萬元。

牛棚 自由球員

延伸閱讀

中職／味全龍連簽朱育賢和陳子豪2大重砲 網直呼：台版道奇

中職／ 中職自由球員之爭！詹子賢、陳子豪等開獎 陳韻文、朱育賢「大約」入手

中職／複製陳柏豪模式 樂天有機會拿到味全即戰力牛棚

中職／朱育賢正式披上龍袍 4年合約總值4800萬

相關新聞

中職／朱育賢FA補償樂天選呂詠臻 沈鈺傑：他還能更好

樂天桃猿隊今年季後損失強打者朱育賢，他以自由球員（FA）身分轉戰味全龍隊，而猿隊在自由球員補償方案中選擇「錢+人」，今天...

中職／李珠珢發文Thank You起亞虎 知情人士曝談約現況

韓國啦啦隊女神李珠珢先前和所屬經紀公司APEX解約，目前動向成謎。今天她發IG限動感謝韓職起亞虎隊，引發網友關注。 今年曾有傳聞指出，李珠珢可能加入富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」，因

12強賽／大聯盟記者最愛球員陳傑憲排第一 林昱珉也入榜

中華隊在今年世界12強棒球賽奪冠，大聯盟官網記者克雷爾（Michael Clair）持續關注此賽事，近日也受世界棒壘球總...

中職／味全龍連簽朱育賢和陳子豪2大重砲 網直呼：台版道奇

味全龍隊今年在自由球員市場大撒幣，先以4年4800萬簽下樂天桃猿隊重砲朱育賢，再以10年1.3億破紀錄合約網羅中信兄弟隊重砲陳子豪，讓不少網友直呼味全龍是「台版道奇」。 今年中職只有7名本土打者

中職／轉戰味全龍「粉絲爆退追」陳子豪老婆：大家真敢愛敢恨

效力中信兄弟隊多年的陳子豪昨天與味全龍隊達成協議，簽下10年1.3億台幣破紀錄合約，成為首位離開兄弟的自由球員（FA）。陳子豪老婆蓓蓓昨天在個人IG發限時動態，透露帳號出現「退追潮」。 原先傳聞

中職／詹子賢喜上加喜！確定留兄弟後 網友爆料：他求婚成功了

提出自由球員申請，最後仍決定留在中信兄弟的詹子賢，可望獲得5年合約平均月薪至少80萬元，這讓不少中信兄弟球迷為之振奮，而今天有網友在PTT爆料，詹子賢喜上加喜，也求婚成功了。 詹子賢女友身分一直

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。