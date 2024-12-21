12強棒球冠軍國手現身高雄 鼓勵三級棒球選手勇敢追夢

高市運動發展局今日在衛武營國家藝術文化中心戶外劇場舉辦見面會，邀請本市籍選手李凱威、張政禹，以及高雄出身的陳晨威、黃子鵬及台鋼雄鷹棒球隊投手陳柏清與民眾相見歡，高雄不少三級棒球學校球隊也參加一度偶像風采；5位冠軍國手將分享參賽的心路歷程，鼓勵選手堅持目標、勇於追夢。

5位選手在活動開場時，與高雄騎警隊一同步入會場，現場近千位球迷與三級棒球小球員們歡呼吶喊，當主持人在訪問及有獎徵答，粉絲們踴躍舉手只為了拿到偶像簽名球，有幼童上台直接喊說未來也想要打棒球，不少人則是在台上鼓勵球員們明年繼續努力，拿下MVP，最後眾人大聲齊喊「Team Taiwan」口號，現場熱血沸騰。

高雄市籍的李凱威為阿美族，就讀鼓山區鼓岩國小、五福國中、高苑工商，目前隸屬中職味全龍，在世界12強賽事表現守備二壘無失誤，他說這次在比賽中看到世界各地好手，也看見自己不足處，未來繼續精進自己；台鋼雄鷹棒球隊左投陳柏清，今年迎來職棒生涯第一個賽季，首度入選台灣12強代表隊，他說感謝教練讓他入選，透過比賽也讓自己變得更開朗。

陳晨威是高雄出身，就讀前鎮區復興國小、興仁國中，也為阿美族人，與韓國首戰擊出滿貫全壘打提振球隊士氣，也是生涯第一支滿貫砲，他說打出全壘打當下心情太過振奮，腦袋一片空白，但他不會因為是對上韓國感到畏懼，而是用平常心，鼓勵小選手們做自己喜歡做的事，享受在比賽中，感受現場氣氛。

黃子鵬現為樂天桃源投手，就讀前鎮區復興國小、五福國中，為中職近年本土強投，2022年奪下防禦率王，對戰多明尼加作先發投手，6局無安打、無失分，送出4次三振，展現壓制力，他說比賽前的準備與平時一樣，不用特別改變訓練方式和作息，「相信自己的訓練，就會有足夠自信」。