日職／22歲強投高橋宏斗年薪破億 創中日龍隊史最年輕紀錄

年僅22歲的中日龍「少年王牌強投」高橋宏斗（Hiroto Takahashi）21日與球團完成續約，在名古屋市內的選手宿舍「昇龍館」與球團洽談後，從原本的6300萬日圓年薪大幅調升5700萬日圓（數字皆為推定），下季年薪突破1億2000萬日圓（約台幣2500萬），成為隊史上「最快」以及「最年輕」達到「億元男」門檻的投手。

中日龍隊過去只有今中慎二、立浪和義在高中畢業後，身價分別在第6年、7年破億，高橋宏斗可說是打破前輩的紀錄，以22歲的年紀，就當上億元男。

高橋宏斗在今年第4個職業球季起初因調整較慢，先是從二軍出發，直到4月28日才在對廣島的比賽中於一軍亮相。但他隨後完全展現壓制力，7月先發4場更是一分未失，最終以21場先發拿下12勝4敗、防禦率1.38、WHIP僅0.98的統治級數據。

高橋宏斗不僅蟬聯隊內勝投王，也奪下央聯防禦率王，並且打破杉下茂保持了70年的隊史單季最低防禦率紀錄。

對於此次調薪，高橋宏斗表示：「球團對我今年表現的肯定，讓我能簽下這份令人滿意的合約。回顧今年的表現，我雖然繳出了不錯的數據，但仍有需要改進的空間，目標就是要贏下每一場先發。」

高橋宏斗還幽默透露，自己大幅加薪後第一筆開銷可能是「修理家裡故障的洗衣機」。

賽季結束後，高橋宏斗入選今年世界12強日本武士隊，並扛下王牌先發的重任。合計先發2場，投8局飆出16次三振，防禦率2.25。

即將邁入生涯第5個球季，高橋宏斗也是如履薄冰，對於同梯金丸夢斗、吉田聖弥等即戰力投手將加入競爭行列，高橋宏斗表示：「如果我鬆懈，可能很快就被超越，我希望我先發的每一場都能拿下勝利，也想挑戰所有能奪下的獎項。」