中職／李珠珢發文Thank You起亞虎 知情人士曝談約現況

韓國啦啦隊女神李珠珢先前和所屬經紀公司APEX解約，目前動向成謎。今天她發IG限動感謝韓職起亞虎隊，引發網友關注。

今年曾有傳聞指出，李珠珢可能加入富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」，因此李珠珢在社群媒體上的一舉一動都備受關注，她日前轉發台灣粉絲限動，又引發她可能來台的聯想。今天她則在IG上傳限時動態，似乎是起亞虎球團的周邊商品，李珠珢標記球團帳號，並表示感謝。

李珠珢IG發文感謝起亞虎。截圖自李珠珢IG限動

值得一提的是，Fubon Angels原本就有2名韓籍啦啦隊員南珉貞和金渡娥，投入職籃富邦勇士隊應援，今天再官宣李雅英師妹金子仁加入。

據《東森新聞》報導，業界人士透露不只是韓國經紀公司，台灣經紀公司也積極與李珠珢團隊接觸，甚至有節目製作團隊希望她先出現在節目，但至今都沒人簽得下來，該業界人士表示：「很多人都去找她要簽約，但還沒人簽下來。」