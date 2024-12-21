中職／轉戰味全龍「粉絲爆退追」陳子豪老婆：大家真敢愛敢恨

提出自由球員申請，最後仍決定留在中信兄弟的詹子賢，可望獲得5年合約平均月薪至少80萬元，這讓不少中信兄弟球迷為之振奮，而今天有網友在PTT爆料，詹子賢喜上加喜，也求婚成功了。 詹子賢女友身分一直

2024-12-20 18:26