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中職／轉戰味全龍「粉絲爆退追」陳子豪老婆：大家真敢愛敢恨
效力中信兄弟隊多年的陳子豪昨天與味全龍隊達成協議，簽下10年1.3億台幣破紀錄合約，成為首位離開兄弟的自由球員（FA）。陳子豪老婆蓓蓓昨天在個人IG發限時動態，透露帳號出現「退追潮」。
原先傳聞是詹子賢可能加盟台鋼雄鷹隊，兄弟與其他隊競爭陳子豪，沒想到劇情大翻轉，詹子賢續留兄弟，陳子豪則改披龍袍。
陳子豪是兄弟隊史首次沒能留下行使自由球員的選手，過去彭政閔、周思齊、王勝偉、張志豪、官大元、鄭凱文到今年的詹子賢都成功續留。
陳子豪妻子蓓蓓似乎也體會到轉隊的影響，昨天在個人IG發限動表示，「粉絲爆退追，大家真很敢愛敢恨，沒事我懂，雙向奔赴的感情才有意義，留下來的謝謝你們，我們一家會繼續傳遞幸福。」
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