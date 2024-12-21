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中職／味全龍連簽朱育賢和陳子豪2大重砲 網直呼：台版道奇

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中職／味全龍連簽朱育賢和陳子豪2大重砲 網直呼：台版道奇

聯合新聞網／ 綜合報導
朱育賢(左)、陳子豪(右)。聯合報系資料照
朱育賢(左)、陳子豪(右)。聯合報系資料照

味全龍隊今年在自由球員市場大撒幣，先以4年4800萬簽下樂天桃猿隊重砲朱育賢，再以10年1.3億破紀錄合約網羅中信兄弟隊重砲陳子豪，讓不少網友直呼味全龍是「台版道奇」。

今年中職只有7名本土打者全壘打雙位數，分別是吉力吉撈．鞏冠、林安可、朱育賢、陳子豪、張育成、曾頌恩和陳晨威。龍隊拿下朱育賢和陳子豪後，加上原有的吉力吉撈，7名本土至少10轟打者，龍隊就佔3人。

除3大強打外，龍隊還有2023年單季16轟的「紅色大砲」劉基鴻，還有打擊率3成19的12強賽國手李凱威，瘋狂灑錢和無差別打線，讓網友們驚呼是「台版道奇」。

道奇隊擁有大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）和弗里曼（Freddie Freeman）所組成的MVP三連星打線，連球星艾德曼（Tommy Edman），讓道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）都直呼，「這是一條無情的先發打線。」

味全龍 朱育賢 陳子豪

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