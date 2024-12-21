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12強賽／大聯盟記者最愛球員TOP 10！陳傑憲排第一、林昱珉也入榜

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12強賽／大聯盟記者最愛球員陳傑憲排第一 林昱珉也入榜

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大聯盟官網記者克雷爾選出世界12強賽最喜愛的10名球員。圖／取自WBSC社群
大聯盟官網記者克雷爾選出世界12強賽最喜愛的10名球員。圖／取自WBSC社群

中華隊在今年世界12強棒球賽奪冠，大聯盟官網記者克雷爾（Michael Clair）持續關注此賽事，近日也受世界棒壘球總會（WBSC）邀請評選出自己在本屆賽事最愛的10名球員，其中中華隊隊長陳傑憲名列第一。

克雷爾指出要只選10名最喜愛球員確實很困難，但自己還是努力篩選，第1名當然就是本屆賽會MVP陳傑憲，陳傑憲在這屆賽事繳出6成25打擊率，敲出的2轟包含在冠軍戰對日本敲出的3分砲，「當你看到他上場，感覺就是會敲出安打，加上扎實的中外野守備，你不能要求更多了。」

前10名中還有另一位中華隊選手，左投林昱珉也排在第5，克雷爾表示，林昱珉是來自響尾蛇體系的好手，今年層級上升到3A，在12強冠軍戰對日本4局無失分，為中華隊這非凡一勝奠定基礎。

台灣球迷熟悉的還有第10名勝騎士，克雷爾表示，10正是勝騎士在預賽對美國隊投出的三振數，他在那一戰幫助委內瑞拉隊奪勝，雖然銅牌戰表現沒有那麼出色，但主要是因為簽證問題較晚才到東京，即使如此，他一下飛機就跟總教練說自己隨時可上場，「這是你不能不提的表現。」

克雷爾最愛前10名名單如下

第1名 陳傑憲，中華隊

第2名 辛普森（Chandler Simpson），美國

第3名 大培瑞茲（Carlos E. Perez），委內瑞拉

第4名 希爾（Rich Hill），美國

第5名 林昱珉，中華隊

第5名 高橋宏斗，日本

第7名 金倒永，南韓

第8名 瓦德（Ryan Ward），美國

第9名 牧秀悟，日本

第10名 勝騎士（Mario Sanchez），委內瑞拉

中華隊 林昱珉 陳傑憲

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