中職／陳子豪超大合約 首見選擇、逃脫權

中信兄弟隊陳子豪將改穿龍袍，味全龍隊昨天宣布雙方達成簽約共識，龍隊遞出10年、總值1.3億元的史上最大合約，雙雙寫下中職球員合約年限最長、總值最高雙紀錄，其中包含選擇權、逃脫權等首見條款。

陳子豪今年球季結束後行使自由球員權利，獲多隊爭取，味全龍與中信兄弟、台鋼雄鷹等進入最後階段，最終由龍隊搶下這名生涯131轟、今年17轟的外野重砲。

味全龍球團昨天宣布：「與陳子豪選手達成合約共識，合約長度達10年，合約總值達1.3億元，相關內容完成程序後公布。」合約細節尚未公布。

不過據了解，陳子豪的月薪不含激勵獎金下，平均來到100萬元，10年期間包含前期球隊選擇權、中期球員逃脫權以及後期的雙方選擇權；代表若陳子豪表現不符預期，前期球隊可以買斷，表現超標則陳子豪也可選擇再次投身自由市場。

龍隊上周才以4年總值4800萬元網羅朱育賢，如今又延攬陳子豪加盟，連續遞出兩筆鉅約，領隊丁仲緯表示，季後內部檢討認為打擊火力需要補強，剛好符合戰力需求，經由教練團的專業評估，「三董」魏應充也全力支持。

關於選擇權、逃脫權等中職首見條款，丁仲緯也表示，談約過程中球隊認同這樣的架構，「年限雖然看起來長，但有這樣的彈性去保障雙方權利，是不錯的設計，也希望這樣的架構，讓未來更多選手在合約上可以有不同模式。」

陳子豪的10年寫下中職球員合約長度新紀錄，總值則超越今年「國防部長」張育成跟富邦悍將隊簽下的9250萬元歷史最大約。