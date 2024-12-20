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棒球／四國32隊參戰 台北城市盃青少棒賽成國手搖籃
由台北市政府體育局主辦並由台北市體育總會棒球協會協辦的第19屆「台北城市盃青少年國際棒球邀請賽」，今日在天母棒球場舉行開幕儀式，共計四國、32支球隊參賽，於12月21日至25日舉行，張奕、林立、岳東華、林凱威等12強國手，均曾在此賽事大放異彩。
輔仁大學精彩的競技啦啦隊表演為開賽儀式展開序幕，台北市體育總會棒球協會理事長陳炳甫在致詞時表示，台灣奪得12強冠軍後已向世人展現台灣棒球的實力，本競賽宗旨為發展全民運動、提昇學生棒球技術水準、普及棒球運動人口以及增進國際體育交流，但也希望所有球員能注重品德與球技兼具，並將冠軍留在台灣。
台北市政府體育局副局長蔡培林表示，在12強賽事的激情令國人印象深刻，非常開心看到眾多國外代表隊能再度來到台北以球會友，並鼓勵所有國內外球隊在緊張的比賽之餘，也別忘了在台北市到處走走，享受球場以外不一樣的的好風光。
去年冠軍的日本大阪今年尋求衛冕，總教練松本浩平在開幕致詞時展現連霸的氣勢，他說台灣棒球越來越強，他知道今年衛冕之路艱難，但仍希望再度抱走冠軍獎盃。
日本大阪總共在這賽事拿過三座冠軍，與桃園新明並列奪冠次數，若今年登頂將是這盃賽開辦以來史上最多冠軍球隊。
這屆外隊共有10支來自日韓及香港隊伍，包括東海、北九州、福岡、大阪、宮崎、和歌山、松山（以上日本），京畿道、首爾（以上韓國），與香港U15代表隊。
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