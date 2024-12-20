中職／詹子賢喜上加喜！確定留兄弟後 網友爆料：他求婚成功了
提出自由球員申請，最後仍決定留在中信兄弟的詹子賢，可望獲得5年合約平均月薪至少80萬元，這讓不少中信兄弟球迷為之振奮，而今天有網友在PTT爆料，詹子賢喜上加喜，也求婚成功了。
詹子賢女友身分一直不為外界所熟知，然而詹子賢在確定與中信兄弟續約之後，心情也放鬆下來，他在個人IG昨天限動上傳與隊友一起露營出遊的畫面，雖說「謝謝關心」，卻都沒有女友照片在其中；但據網友爆料指出，詹子賢這次是帶著女友一起出遊，網友說「跟女友去吧，女友中午就有Po坐車在海岸的限動」，最終從女友IG限動中，見到「我願意」的畫面，讓不少人一起恭喜他求婚成功。
詹子賢此次拒絕台鋼獵鷹，最終留在兄弟，不少人憶及韓籍安芝儇曾邀請詹子賢加入台鋼之事，據傳詹子賢女友名字也有一個「安」字。
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