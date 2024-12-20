中職／味全龍打開荷包大補強 領隊：戰力需求

味全龍隊今年休賽季打開荷包，4位自由球員龍隊就簽下2人、耗資近1.8億元，領隊丁仲緯表示，剛好符合戰力需求，這是經由教練團的專業評估，「三董」魏應充這邊也是全力支持。

龍隊繼上周以4年總值4800萬元合約網羅朱育賢後，今天又宣布以10年、1.3億元與陳子豪達成簽約共識，今年在市場上大手筆補強。

丁仲緯表示，今年球季結束後，球隊內部進行檢討，認為打擊火力需要補強，「市場上也剛好有這個機會，老闆這邊也是非常支持，對於教練團專業評估，他都很尊重。」

這次陳子豪合約中雖未公布細節，但據了解其中包含選擇權、逃脫權等中職首見條款，丁仲緯也表示，在談約過程中球隊也認同這樣的架構，「年限雖然看起來長，但有這樣的彈性去保障雙方權利，是不錯的設計，也希望這樣的架構，讓未來更多選手在合約上可以有不同模式。」

除了自由市場上補強外，龍隊今年休賽季也安排總教練葉君璋與投手、教練團前往日本訓練，明年1月葉總又要帶野手及教練赴美訓練，都是不小開銷，丁仲緯指出，這同樣是在檢討時提出的改變，希望透過系統性的訓練規劃，提升投打整體狀況。