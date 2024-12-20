中職／10年、1.3億最大約！ 味全龍與陳子豪達簽約共識

味全龍隊確定網羅外野砲手陳子豪，球團今天宣布雙方達成簽約共識，合約總長度為10年、總值台幣1.3億元，雙雙寫下中職球員合約年限最長、總值最高雙紀錄。

味全龍球團今日宣布，「與陳子豪選手達成合約共識，合約長度達10年，合約總值達1.3億元，相關內容完成程序後公布。」

球團尚未公布合約細節，不過據了解，陳子豪的月薪不含激勵獎金下，平均來到100萬元，10年期間包含前期球隊選擇權、中期球員逃脫權以及後期的雙方選擇權，設下不同斷點，選擇權、逃脫權都是中職史上首見。

陳子豪的10年合約寫下中職新紀錄，總值更超越今年「國防部長」張育成跟富邦悍將隊簽下的9250萬元歷史最大約紀錄。

龍隊則是繼上周才以4年總值4800萬元網羅朱育賢後，又成功網羅陳子豪，在今年自由球員市場上收穫兩條大魚。