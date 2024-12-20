12強冠軍賽中華隊婉拒慶祝香檳 除了日本主場另這原因讓日方直呼溫暖

台北大巨蛋啟用一年，成為僅次於東京巨蛋的第二大亞洲棒球場館，為此，北市長蔣萬安今年5月到訪東京巨蛋參訪，同年11月則是由東蛋會長北原義一等人分兩梯次造訪。市府透露，針對審查檔期公告、震動擾鄰等交流，更分享12強中華隊奪冠的心得，期盼未來每年互訪，朝「姐妹蛋」關係邁進。

北市府分享，在11月28日東京巨蛋團企畫部來台參訪，他們說，整體感覺就像當初東京巨蛋一樣，是非常棒的場地，未來勢必會讓孩子們或從事棒球運動的人都嚮往到這打一場比賽，也能提升台灣棒球實力。

東蛋團也驚訝發現，台北大巨蛋內的無障礙設施非常完善，同時女廁數量也多，是以女性觀眾角度出發設計，種種都比東蛋還要進步。

由於參訪當天，才剛舉辦完12強冠軍賽，中華隊當時婉拒慶祝香檳儀式，東蛋方看到報導後了解不想弄髒場地的心意，讓他們非常感動，這是很溫暖的事情。

此外，台北市體育局長王泓翔透露，這次交流會中，針對幾項要點交流，在活動檔期審查作法上，雙方大同小異，不過，東蛋是在活動前十天向消防廳申請，北市則是在活動前一個月，並包含交通、衛生等跨局處的安全防護計畫。

擾鄰震動部分，王泓翔說，東京巨蛋的活動都會在晚間9點半結束，若超時也會降低場內音量。而台北大巨蛋設計為下沉式，共振效果也比小巨蛋來得好，目前在舉辦完周杰倫演唱會後，沒有接到民眾直接投訴，僅有里長反映，這部分也會持續請技術單位監控。

王泓翔說，散場會採取分流方式，近期周杰倫演唱會平均散場為30分鐘，同時，工作人員訓練部分，遠雄公司常駐人員會有60名，若滿場接近4萬人時，總計會有420名等工作人員，通常都會希望有參與過相關賽事活動的人員留任，像是周杰倫演唱會中幾乎都是中職比賽期間的工作人員沿用。