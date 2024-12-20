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中職／李多慧穿小可愛解放火辣上圍 濕身淋浴畫面流出網暴動
味全龍韓籍啦啦隊女神李多慧昨天在個人Youtube，分享前往小琉球浮潛初體驗影片，她只穿小可愛在鏡頭前淋浴，濕身畫面讓觀眾們全嗨翻。
李多慧昨天發布影片「要不要跟我一起去看海龜呢？」她前往小琉球遊玩，抵達浮淺店後，她換上清涼白色小可愛和短褲，大方展露好身材，但老闆說浮潛地點不在附近，因此李多慧只好頂著清涼裝扮一路騎車到海邊。
李多慧換上浮潛衣下水後，瞬間被一群海龜圍繞，她驚訝表示，「好像看到超過10隻，都比想像中靠近，海龜真的就在眼前，雖然很冷，可是好有趣，感覺這輩子該看的都看完了。」
騎車回浮潛店後，李多慧冷到直喊「爸爸請救救我。」她迅速衝進淋浴間沖澡，過程中她脫掉浮潛衣，火辣身材再現，讓觀眾們大飽眼福。
該影片不到24小時就吸引近40萬次瀏覽，網友們紛紛讚嘆，「這集滿滿的福利」、「多慧真的不做作，大辣辣的」、「多慧的身材太好了」、「多慧抓到流量密碼了」、「真的超會拍觀光影片」。
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