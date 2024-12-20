中職／陳子豪獲億元合約後仍有1遺憾 連日籍總教練都驚訝

味全龍隊開出史上首張總額破1億台幣的「5+5」合約，網羅重炮陳子豪，打破富邦悍將隊「部長」張育成的總值9250萬歷史紀錄。雖陳子豪如願拿到大合約，但他仍有遺憾，就是不曾披上國家隊戰袍。

陳子豪今年出賽87場，繳出頂尖打者成績，累積17轟60打點，打擊率0.276，整體攻擊指數（OPS）高達0.870。不過世界12強棒球賽28人名單未見他的名字，當時引發許多球迷質疑，紛紛為他抱不平。

陳子豪生涯累積131轟，是中職史上唯一無成棒國際賽經驗的百轟重砲。陳子豪只有在2017年亞冠賽代表中職聯隊，樂天桃猿隊日籍總教練古久保健二過去聽聞此消息時直呼，「咦！真的嗎？這是滿意外的。」

中華隊最終在世界12強棒球賽奪冠，接下來大型國際賽是明年2月的經典賽資格賽。上周確認35人初選名單只有陳傑憲是本屆12強球員，陳子豪能否首披國家隊戰袍，值得球迷們關注。