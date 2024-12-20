中職／陳子豪獲味全龍1億合約 生涯總薪資將破1.4億

陳子豪確定離開待了多年的中信兄弟隊，以10年破億天價合約加入味全龍隊，兄弟啦啦隊人氣成員峮峮也發文祝福。 陳子豪2013年就加入中信兄弟前身兄弟象隊，他的個人應援曲「炸裂陳子豪」在峮峮令人印象深

2024-12-20 10:38