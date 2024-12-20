快訊

北巿重慶南路大樓突起火…3人送醫！ 疑充電樁施工釀禍

國民黨才奪回主席台…場外青鳥與警衝突「拆護欄、企圖衝入立院」

最新！韓國瑜終於站上主席台 宣布本次會議採舉手表決

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／陳子豪獲味全龍1億合約 生涯總薪資將破1.4億

聯合新聞網／ 綜合報導
中信兄弟陳子豪。聯合報系資料照
中信兄弟陳子豪。聯合報系資料照

味全龍隊開出中職史上首張10年破億台幣合約，網羅29歲重砲陳子豪，打破富邦悍將隊與「部長」張育成的9250萬歷史紀錄。如果陳子豪走完10年合約，生涯總薪資將來到1億4000萬台幣。

陳子豪2013年以簽約金250萬加入兄弟象隊，截至2024年生涯總薪資推估4186萬。如今與龍隊簽下1億合約，如果走完合約，將累積破1.4億薪資，成為首位高中畢業球員「億元男」。

另外，陳子豪走完5年合約有機會逃脫，尋求更優渥合約，數字可能再提高。

現年29歲的投手陳韻文今年以5年月薪至少75萬台幣續留統一獅隊，若走完合約，總薪資將達到約8803萬，也有機會成為首位高中畢業投手億元男。

中信兄弟 味全龍 自由球員 陳子豪

相關新聞

中職／陳子豪10年破億約轉隊味全龍 兄弟首次留不住自家FA

中信兄弟陳子豪將改穿龍袍，雙方昨日會面洽談細節，味全龍隊遞出最長10年、總值破億元的史上最大合約，成功獲得這位外野重砲的...

中職／陳子豪轉戰味全龍「炸裂舞」恐成絕響 峮峮5字回應

陳子豪確定離開待了多年的中信兄弟隊，以10年破億天價合約加入味全龍隊，兄弟啦啦隊人氣成員峮峮也發文祝福。 陳子豪2013年就加入中信兄弟前身兄弟象隊，他的個人應援曲「炸裂陳子豪」在峮峮令人印象深

中職／陳子豪獲味全龍1億合約 生涯總薪資將破1.4億

味全龍隊開出中職史上首張10年破億台幣合約，網羅29歲重砲陳子豪，打破富邦悍將隊與「部長」張育成的9250萬歷史紀錄。如果陳子豪走完10年合約，生涯總薪資將來到1億4000萬台幣。 陳子豪201

中職／大合約時代來臨！4大自由球員合約都破4000萬元

今年中華職棒季後自由球員市場話題性十足，4大球星都獲得大合約，陳子豪得到10年破億元合約，另外3人合約總值也都突破4000萬，正式開啟大頂薪時代。 重砲朱育賢先以4年4800萬合約加入味全龍隊，

棒球／世界排名積分計算改變 2025年起同賽事不重複算

世界棒壘球總會（WBSC）宣布世界排名積分方式將進行修改，新版計算方式的最大更動是，同一賽事在四年週期內僅計算一次，新一...

12強賽／中華隊「臨時換投」很多版本 曾豪駒一一說分明

中華隊在世界12強棒球賽冠軍戰以4：0完封日本隊，然而「臨時換投」至今仍引發討論，中華隊總教練曾豪駒指出，為了投手安排做...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。