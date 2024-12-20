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中職／陳子豪獲味全龍1億合約 生涯總薪資將破1.4億
味全龍隊開出中職史上首張10年破億台幣合約，網羅29歲重砲陳子豪，打破富邦悍將隊與「部長」張育成的9250萬歷史紀錄。如果陳子豪走完10年合約，生涯總薪資將來到1億4000萬台幣。
陳子豪2013年以簽約金250萬加入兄弟象隊，截至2024年生涯總薪資推估4186萬。如今與龍隊簽下1億合約，如果走完合約，將累積破1.4億薪資，成為首位高中畢業球員「億元男」。
另外，陳子豪走完5年合約有機會逃脫，尋求更優渥合約，數字可能再提高。
現年29歲的投手陳韻文今年以5年月薪至少75萬台幣續留統一獅隊，若走完合約，總薪資將達到約8803萬，也有機會成為首位高中畢業投手億元男。
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