棒球／世界排名積分計算改變 2025年起同賽事不重複算

世界棒壘球總會（WBSC）宣布世界排名積分方式將進行修改，新版計算方式的最大更動是，同一賽事在四年週期內僅計算一次，新一屆賽事舉辦後，舊的屆數積分即移除，2025年第一次更新開始實施。

中華隊今年在世界12強棒球賽拿下冠軍，進帳1380分，在目前世界男子棒球排名以5498分獨居第二，僅次於日本的6866分。

明年開始的WBSC世界排名計算方式進入新版模式，包括男子棒球、女子棒球、男子壘球、女子壘球和Baseball5都依循相同積分計算模式。

最重要的改變在於，未來每項賽事的世界排名將只會納入該項賽事的最新一屆比賽成績，代表雖然積分週期仍為四年，然而四年內若該項賽事舉辦2次以上，則只有最新一屆的分數將列入計算。

新版計算方式包括了自2023年起分為兩階段進行的世界盃以及其他競賽項目，而下一屆12強將在2027年舉行，資格賽於2026年舉行，2025年底男子棒球世界排名前12的隊伍將直接取得資格，排名第13到18名及2支地主球隊將進行資格賽。

國際棒總在2009年公布第一份男子棒球世界排名，2012年加入女子棒球世界排名，而2016年國際棒總與國際壘總合併後，世界棒壘總會開始公布男女壘球世界排名，而2023年開始公布包含五人制棒球在內的世界排名。