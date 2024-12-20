中職／陳子豪10年破億合約改披龍袍 兄弟首次留不住自家FA

中信兄弟陳子豪將改穿龍袍，雙方昨日會面洽談細節，味全龍隊遞出最長10年、總值破億元的史上最大合約，成功獲得這位外野重砲的青睞，其中包含選擇權、逃脫權等首見條款。

陳子豪今年球季結束後行使自由球員權利，獲得多隊爭取，其中味全龍隊一直是領跑者，而母隊中信兄弟、台鋼雄鷹積極爭取下也留到最後階段，就連富邦悍將、樂天桃猿也都提出具有競爭力的合約。

據了解，龍隊對陳子豪提出的合約基本保障5年，後續有包含選擇權、逃脫權，若一切順利將長達10年，平均月薪可達百萬元級，總值更超越今年「國防部長」張育成跟富邦悍將9250萬的歷史最大約紀錄。

龍隊上周才以4年總值4800萬元網羅朱育賢，如今又延攬陳子豪加盟，連續遞出兩筆鉅約，在今年衛冕失利後，繼續朝著奪冠為目標的意念很明確。

而中信兄弟隊雖然日前才跟進加碼合約，但最終未能留住陳子豪，也是隊史首次沒能留下行使自由球員的選手，過去彭政閔、周思齊、王勝偉、張志豪、官大元、鄭凱文到今年的詹子賢都成功續留。

在陳子豪出走後，A級球員的補償方案有兩種選擇：一是支付年薪125%的現金（900萬元），二是支付年薪75%（540萬元）加上一名25人名單外的選手，兄弟球團將在這兩種方案中擇一。