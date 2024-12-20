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12強賽／感人小故事…姊「帶爸爸來」加油 讓曾豪駒淚崩
中華隊在世界12強棒球賽拿下冠軍的一幕，至今仍令人印象深刻，而總教練曾豪駒在接受專訪時透露，在所有祝賀中，他回想起奪冠後，看到飛來日本的姊姊說「帶著爸爸一起來」為自己加油，淚水忍不住再次失守。
回顧這次中華隊封王，連曾豪駒也感到不可思議，有朋友形容，奪冠當下大街小巷都爆出歡呼聲，彷彿回到大家守在電視機前看少棒在國際賽揚威的年代，返台後更親身感受到球迷的熱情。
曾豪駒後續接受不少訪問，但鮮少提及自己的家人，希望將焦點留給球員，而他昨天也終於透露，家人對自己支持的其中一則小故事。
「我姊有到日本找我。」回顧封王後收到各界祝賀訊息，曾豪駒提到最感動的時刻是「她跟我說『我不是一個人，我是帶爸爸來』。」
這句話觸動曾總淚腺，因為父親在前幾年已經過世，當時接下樂天桃猿隊總教練職務時，曾想要帶座冠軍給父親看，但2022、2023年都在總冠軍賽鎩羽而歸，今年終於在12強圓夢，「身為一個兒子，想要給父母的一個驕傲。」
曾豪駒也透露，姊姊原本還在考慮是否要特別飛來日本，此時姊夫的鼓勵成為關鍵因素，「人生可能只有這一次，不去會不會後悔？」
曾豪駒的姊姊趕緊訂機票來到東京，從複賽第二場開始現場為曾總加油，也因為想保持專注，曾豪駒比賽中婉拒與姊姊相會，直到奪冠後才知道姊姊特地飛來，是因為自己第一次帶隊，未來也未必有這個機會親眼見證，「她不想要後悔。」
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