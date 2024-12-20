爆米花聯盟／台壽霸龍奪首冠

2024年是台灣棒球豐收年，也是中國信託集團贊助五級棒球開花結果的一年。繼中信兄弟棒球隊在中華職棒總冠軍戰勇奪隊史第10座冠軍獎盃，昨由中國信託集團贊助的台中台壽霸龍隊也在爆米花聯盟冠軍戰，奪隊史首冠。

中國信託金融控股公司為台灣首家支持五級棒球運動的企業，長期扶植偏鄉棒球隊、培育優秀球員及贊助國際賽事；台灣人壽秉持中國信託集團體育公益理念，今年起也承接贊助台中成棒隊，成立「台中台壽霸龍」成棒隊。

昨天冠軍戰，霸龍隊首局靠著安打串連先馳得點，8局下陳敏賜再擊出陽春砲，而日籍投手仲里翔貴先發6局無失分的帶領下，以2：0完封台電隊奪冠，總教練湯登凱表示，「要感謝中信集團的支持與力挺，團隊挺過傷兵低潮，強調要用『挑戰者』的心態去面對賽事。」

中國信託慈善基金會「愛接棒計畫」目前資助全台28支少棒及青少棒球隊，中國信託商業銀行也連續10年冠名贊助中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，今年報名隊伍更成長到213隊，創歷史新高。