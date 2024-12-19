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棒球／兄弟、霸龍皆奪冠 中信集團贊助棒球豐收年

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
台中台壽霸龍成棒隊在爆米花聯賽奪冠。圖／中信育樂公司提供
台中台壽霸龍成棒隊在爆米花聯賽奪冠。圖／中信育樂公司提供

2024年是台灣棒球豐收年，也是中國信託集團贊助五級棒球開花結果的一年。繼今年10月，中信兄弟棒球隊在中華職棒總冠軍戰勇奪隊史第10座冠軍獎盃，今天由中國信託集團贊助的台中台壽霸龍隊也在爆米花聯盟冠軍戰，奪下隊史首冠。

中國信託金融控股公司為台灣首家支持五級棒球運動的企業，長期投入資源，扶植偏鄉棒球隊、培育優秀球員及贊助國際賽事。

中國信託慈善基金會推動的「愛接棒計畫」目前資助全台28支少棒及青少棒球隊，一圓偏鄉孩子的棒球夢；中國信託商業銀行已連續十年冠名贊助中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，並列入U18青棒國手選拔的參考賽事，今年中信盃黑豹旗的報名隊伍更成長到213隊，創下歷史新高。

中國信託金控董事暨中華民國棒球協會理事長辜仲諒多年來扮演領頭羊角色，多次表示參與團體運動是非常重要的教育，從團體運動可學習團隊合作和犧牲小我、完成大我的精神。

辜仲諒推展台灣棒球運動發展，在少棒、青少棒、青棒、成棒及職棒都是關鍵推手，中華隊征戰各個國際棒球賽事時，更是激勵團隊奮戰到底、為國爭光，成為中華隊堅強後盾。

中華隊今年在國際賽事亦相繼告捷，包括U12亞洲少棒錦標賽、U18亞洲青棒錦標賽、世界12強棒球錦標賽皆勇奪冠軍，U15也奪下世界盃青少棒錦標賽季軍。

除了支持五級棒球運動，中國信託集團長年贊助國際棒球賽事，力挺中華隊征戰世界舞台，包括2023年贊助世界棒球經典賽A組預賽、第30屆亞洲棒球錦標賽及2024年的世界12強棒球錦標賽B組預賽，中國信託集團表示，將持續支持中華隊征戰國際棒壇，讓世界透過棒球看見台灣。

中華隊 棒球 黑豹旗

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