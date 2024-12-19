爆米花聯盟／台中台壽霸龍完封台電 隊史首冠到手
2024年爆米花棒球聯盟賽事今天落幕，台中台壽霸龍隊在冠軍戰以2：0完封勝台電隊，奪下隊史首座冠軍。
台中台壽霸龍隊年初成軍，歷經甲組成棒春季聯賽、海峽兩岸棒球交流賽的整合與調整，在第9屆爆米花聯賽封王，合作金庫隊在季軍戰以6：3擊敗新北禾聯隊，5到8名依序是台南市、全越運動、桃園市、列特博生技。
今天冠軍戰，台中台壽霸龍首局就靠潘俊宇保送、陽耀勳、洪宸宇安打先馳得點，8局下陳敏賜擊出陽春砲擴大領先；日籍投手仲里翔貴先發6局，和猿渡大輝、霍斯聯手壓制台電打線，仲里翔貴獲選大會MVP。
中國信託商業銀行、台灣人壽連袂贊助，年初承接台中成棒隊經營權，成立台中台壽霸龍，多次前往台中洲際球場與中信兄弟隊進行觀摩交流，台中台壽霸龍奪冠後，中信集團也將頒發冠軍戒。
台中台壽霸龍隊總教練湯登凱表示，感謝中信集團的支持與力挺，團隊挺過傷兵的低潮，用挑戰者的心態面對爆米花四強賽，很開心做到了。
湯登凱說：「明年會積極與南韓職棒二軍交流，期待透過與國外職棒交流賽提升團隊競爭力，目標同樣打出好成績。」
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