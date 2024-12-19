中職／獅隊爭霸失利仍安排南韓旅行 林岳平和教練團出發了

統一獅隊今年在中職總冠軍賽以1勝4敗不敵中信兄弟隊，挑戰隊史第11冠失利，球團高層犒賞全體隊職員，分批出國旅遊，總教練林岳平及教練團今天從高雄出發前往南韓旅行。

獅隊指出，今年是隊史35周年，兩位資深選手高國慶、潘威倫引退，6月拿下第17座季冠軍、8月達成1900勝，10月在季後挑戰賽勝出晉級台灣大賽，儘管不敵中信兄弟隊，但球隊展現團隊鬥志及競爭力，無論戰績、票房、商品、廣告表現都很好。

獅隊2020年奪下隊史第10座總冠軍，當時因疫情取消出國旅遊行程，公司感謝教練團、選手、UniGirls、後勤行政努力與辛勞，今年將從本月起分批出國旅遊。

2025年球季倒數，獅隊第一階段春訓將在1月10日展開，11日到19日在亞太棒球村成棒副球場訓練，21日到27日移師台南棒球場，以年輕及中生代選手為主，第二階段春訓2月2日在台南球場進行，屆時全員到齊。

獅隊今年在台灣大賽以1勝4敗不敵兄弟，挑戰隊史第11冠失利，也被兄弟追平封王紀錄，10冠並列史上第1。