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中職／師徒情深！清宮幸太郎與高國輝相見歡還送絕版禮物

聯合新聞網／ 綜合報導
清宮幸太郎(左)、高國輝(右)。截圖自悍創運動行銷FB
清宮幸太郎(左)、高國輝(右)。截圖自悍創運動行銷FB

世界12強棒球賽效力日本隊的火腿隊強打清宮幸太郎，日前來台出席台日交流賽記者會，還抽空前往台北迪化街觀光，「師傅」高國輝也驚喜現身，送清宮絕版禮物。

富邦悍將隊去年派高國輝前往火腿隊秋訓擔任研習教練，清宮幸太郎有接受過高國輝指導，本季打擊成績進步，遞補入選日本武士隊，12強台日冠軍戰結束後，清宮還特別留下來，找高國輝合影留念，成為一段佳話。

清宮幸太郎日前來台時，趁著行程空檔前往迪化街觀光，主辦單位還安排高國輝擔任特別嘉賓，讓清宮相當驚訝。

兩人還到傳統茶館，坐下來好好聊天敘舊，國輝拿出自己的絕版搖頭公仔送給清宮，還準備12強比賽用球，給清宮簽名留念，離別時清宮一直鞠躬，展現對師傅的尊重。

世界棒球12強 高國輝

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