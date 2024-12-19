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12強賽／曾豪駒罕見提家人 姊姊飛日本加油「一句話」讓他落淚
中華隊在世界12強棒球賽奪冠的歷程中，中華隊總教練曾豪駒有數度想哭時刻，回到台灣在總統府獲得召見時也忍不住落淚，今天他的淚水再次失守，曾豪駒回想起奪冠後看到飛來日本的姊姊說，帶著爸爸一起來為自己加油。
中華隊奪冠後接受種種訪問，曾豪駒雖然心中感謝但都鮮少提及自己的家人，希望將焦點留給球員，而今日接受本報專訪時，他也終於透露家人對自己支持的其中一角。
「我姐有到日本找我。」回顧封王後收到各界的祝賀訊息，曾豪駒提到自己最感動的時刻，「她跟我說『我不是一個人，我是帶爸爸來』。」
這句話觸動曾總淚腺，因為父親在前幾年已經過世，當時接下樂天桃猿隊總教練職務時，曾想要帶座冠軍給父親看，但2022、2023年都在總冠軍賽鎩羽而歸，今年終於在12強圓夢，「身為一個兒子，想要給父母的一個驕傲。」
而曾豪駒也透露，姊姊原本還在考慮是否要特別飛來日本，但此時姊夫的鼓勵成為關鍵因素，「人生可能只有這一次，不去會不會後悔？」
曾豪駒的姊姊趕緊訂機票來到東京，從複賽第2場開始現場為曾總加油，也因為想保持專注，曾豪駒比賽中途婉拒姊姊相會邀請，直到奪冠後才知道姊姊特地飛來的原因，「這可能一輩子只有一次，又是我第一次帶國家隊，她不想要後悔。」
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