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中職／詹子賢可望續留老東家兄弟 球團聲明尊重他的決定

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
詹子賢確定續留中信兄弟。報系資料照
詹子賢確定續留中信兄弟。報系資料照

中信兄弟隊30歲外野手詹子賢進入自由球員市場，最後階段形成兄弟、台鋼雄鷹隊搶人局面，詹子賢的經紀公司證實，他將繼續效力兄弟，在老東家展開生涯第10個球季；兄弟球團目前持保留態度，還未完全證實此事。

詹子賢今年在兄弟出賽94場，是最近6個球季第2次未破百，線出打擊率2成55、全壘打1支、打點28分的成績，不但創下單季最少轟紀錄，打點也只贏過2016年菜鳥球季，出賽機會被新生代球員取代。

詹子賢本季月薪63萬元，成為自由球員後， 兄弟、雄鷹都開出5年平均月薪至少80萬元的條件，他最近和兄弟協商，也和家人仔細討論此事，最後決定再披黃衫。

關於詹子賢的去留動向，中信兄弟球團表示，「一切尊重詹子賢的決定，目前仍持續與其經紀團隊進行雙方合約細節上的密切討論，球團也有信心在經過長時間討論，以及雙方建立的留隊共識下，能與詹子賢共同尋求最佳的結果，期待有好消息公告給大家。」

中信兄弟 自由球員 詹子賢

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