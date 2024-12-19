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12強賽／中華隊「臨時換投」又掀討論 日本名將提議：取消冠軍獎金

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12強賽／中華隊「臨時換投」又掀討論 日本名將提議：取消冠軍獎金

聯合新聞網／ 綜合報導
林昱珉。聯合報系資料照
林昱珉。聯合報系資料照

中華隊在世界12強棒球賽冠軍戰以4：0完封日本隊，不過「臨時換投」爭議再度被提起，前日職橫濱隊名將高木豊最近受訪時提議，應直接取消中華隊冠軍獎金。

冠軍戰前一天中午美國擊敗委內瑞拉隊，讓中華隊提前晉級冠軍戰，晚上與日本的比賽成為消化試合。中華隊也向大會提出換掉原定先發林昱珉，讓他在冠軍戰登板，大會同意，處以B級處分罰款1999美元，不過仍引發多家日媒不滿。

日本球界對換投爭議看法兩極，日本隊總教練井端弘和曾指出不在意，傳奇投手上原浩治認為王牌保留到冠軍戰「合情合理」，不過也有許多質疑聲浪。沒想到賽事已結束近一個月爭議又起，高木豊近日在節目受訪時先祝賀台灣奪冠，但也批評罰款1999美元與冠軍獎金150萬美元的差距不合理。

高木豊更提議直接剝奪冠軍獎金，「雖然這就是規則，但還是令人感到無奈。在日本職棒如果臨時換先發投手，該投手10天內不能再登板，應該給類似這種程度的懲罰。」

世界棒球12強 林昱珉

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