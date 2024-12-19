影／台版池昌旭陳晨威返母校 自曝曾跟世界冠軍擦身而過

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聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市復興國小棒球隊教練何通宇（右）代贈Q版手繪像給陳晨威當紀念，校長蔡進元（左一）則是贈送紀念獎牌。記者徐白櫻／攝影
高雄市復興國小棒球隊教練何通宇（右）代贈Q版手繪像給陳晨威當紀念，校長蔡進元（左一）則是贈送紀念獎牌。記者徐白櫻／攝影

世界12強棒球英雄陳晨威今早返母校高雄市復興國小，棒球隊小球員給大學長獻花，教練何通宇代贈Q版手繪像，導師楊婉伶披掛傑出校友彩帶，校長蔡進元則是贈送紀念牌，熱情滿分。陳晨威說，他自小夢想是要當職業球員，曾與世界冠軍擦身而過，現在不僅達成夢想，甚至完成更高榮譽（世界冠軍），希望大家也要朝夢想前進。

中職樂天桃猿游擊手陳晨威在12強棒球賽中以傳奇滿貫砲受關注，外型高大帥氣，號稱棒球界台版池昌旭。陳晨威今早返回母校復興國小接受校方頒贈傑出校友彩帶及獎牌，還抽空指導學弟妹打樂樂棒，互動過程溫馨。

陳晨威說，他今天雖然拿到世界冠軍，但國小時也曾與世界冠軍擦身而過，其實無論是讀書或運動，都可以為台灣爭光，為台灣拿到很好成績。他也勉勵學弟妹說，小時候不用想要做什麼，但要開心去做想做的事情，但要有夢想，才會成為前進的動力 ，「我的夢想是成為職業球員，如今不僅完成夢想，甚至達成更高榮譽，希望大家朝夢想前進」。

校長蔡進元補充說明，陳晨威所提與冠軍擦身而過是指2010年威廉波特少棒賽，當時復興國小拿到世界第三，這次中華隊終於在12強賽中拿到世界第一，非常不容易，感謝總教練何通宇的付出，30年來，何教練共帶領棒球隊參加兩次威廉波特國際賽，1996年獲得冠軍、2010年季軍，希望所有小朋友都要勇於做夢、敢於追求，人人都有機會跟陳晨威一樣發光發熱。

陳威豪的父親及姊姊陪同返校，兩人低調在旁觀禮，沒有上台。本身熱愛壘球的陳爸爸說，兒子小時候就喜歡棒球，家住小港，學校條件不利發展棒球，所以小學三年級才讓兒子轉學至前鎮區復興國小參加棒球隊，一路奮鬥努力至今。

復興國小棒球隊球員贈花歡迎陳晨威（右三）。記者徐白櫻／攝影
復興國小棒球隊球員贈花歡迎陳晨威（右三）。記者徐白櫻／攝影
棒球英雄陳晨威指導復興國小的小學弟打樂樂棒。記者徐白櫻／攝影
棒球英雄陳晨威指導復興國小的小學弟打樂樂棒。記者徐白櫻／攝影
棒球英雄陳晨威指導高雄市復興國小小學弟打樂樂棒。記者徐白櫻／攝影
棒球英雄陳晨威指導高雄市復興國小小學弟打樂樂棒。記者徐白櫻／攝影

威廉波特 棒球 陳晨威

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