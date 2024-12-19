日職／宋家豪旅日第10年不是「億元男」 日媒推定9000萬日圓

宋家豪先前確定與日職樂天金鷲隊續約，將邁入旅日生涯第10年，日媒報導指出，宋家豪新賽季年薪約9000萬日圓（約1900萬台幣）。

宋家豪2015年10月與金鷲簽下育成合約，2017年就登上一軍，並持續進步，成為牛棚主力。2022年他獲得1.1億日圓年薪，成為億元男，2023和2024年雖未公佈，但推定都有破億元。

2023年宋家豪成為史上首位在日職100次中繼成功的台灣選手，也是隊史第3人和日職第45人。宋家豪還有望在2026年達標，拿到不佔外籍球員名額的國內自由球員資格。

不過今年宋家豪因傷導致出賽場次減少，出賽41場是2020年後新低，總計主投39.2局，17次中繼成功，防禦率3.18。據《日刊體育》報導，宋家豪2025年薪水將降低，推定是9000萬日圓。