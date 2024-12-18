12強賽／基中牽手建德Team Taiwan畫黑板 中華隊奪金陳傑憲手勢

中華隊在世界棒球12強打敗日本隊奪金，國立基隆高中美術班學生今天到建德國中，以Team Taiwan為題，「大手牽小手」進行黑板牆彩繪，畫出台灣英雄奪冠的英姿，整幅畫以隊長陳傑憲比出胸前台灣的姿勢，帶出了整個畫面，記錄奪冠的感動時刻。

這次彩繪行動由基隆高中與建德國中學生一起合力完成，從上午一直畫到下午，參與繪畫的一名基中學生表示，在德國中創作黑板彩畫是很難得的體驗，一開始先使用電繪模擬草稿，到現場後再使用投影的方式，一步步地完成繪製。

還有學生說，這次的彩繪讓班上用了和以往不同的方式來創造，而且是現在最熱門的棒球，大家也都很迷隊長陳傑憲，能將偶像畫出來，大家都好興奮，是非常珍貴的經驗。參與的國中直呼「偶像」。

建德國中校長沈俊光表示，這幅棒球彩繪創作的完成，不僅美化校園，更有助於激發師生運動健身的興趣，學生將比賽中令大家印象深刻的精采畫面畫在黑板上，重現12強比賽的盛況，讓學子彷彿真的親臨現場。

基隆高中校長鍾定先說，近日學校榮獲第11屆教育部藝術教育貢獻獎績優學校獎項，學校美術班透過繪畫與在地國中進行交流，透過運動融入繪畫，並且以黑板畫方式呈現，展現出基中美術班的硬實力。