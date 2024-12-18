大專棒球聯賽／世新、高雄大學下學年度降公開二級

中央社／ 台北18日電

大專棒球聯賽（公開一級）預賽今天結束，世新大學以1：9不敵國立體大，高雄大學以1：4不敵崑山科大，世新大學、高雄大學名列第15、16名，下學年度降級公開二級。

世新大學在112學年度大專棒球聯賽公開二級賽事奪冠，113學年度升上公開一級，今天預賽終戰與國立體大交手，世新大學前8局雖然有敲出9支安打，但沒能拿下分數，8局打完0比8落後，9局上靠著觸身球保送、失誤、接連安打追回1分，但攻勢沒有延續吞敗。

高雄大學則是在111學年度公開二級賽事奪冠，從112學年度起升級打公開一級賽事，112學年度排名第14，本屆戰績也在後段班，今天預賽最終戰與崑山科大交手，僅在4局下靠著觸身球保送、接連安打攻下1分，比賽後半段無力追分吞敗。

世新大學、高雄大學在113學年度戰績皆為2勝13敗，比較對戰關係後，世新大學排名第15、高雄大學名列16，兩隊下個學年度將降至公開二級。

明新科大本學年度是首度升級打公開一級賽事，今天預賽終戰以0比4不敵嘉義大學，預賽戰績3勝12敗、排名第14，下個學年度續留公開一級。

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