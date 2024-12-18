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大專棒球聯賽／台體預賽終戰勝輔大 晉8強隊伍確定

中央社／ 台北18日電

大專棒球聯賽（公開一級）8強出爐，台灣體大今天預賽終戰與輔仁大學交手採投手車輪戰，8局下靠著失誤跑回致勝分，以4比3搶下預賽第9勝晉級；中信科大以3比2擊敗美和科大擠進8強。

113學年度大專棒球聯賽（公開一級）最後一日賽程，台灣體大今天與輔仁大學交手，台體大3局下靠著失誤、高昱希安打推進，2人出局後補上陳柏儒安打攻占滿壘，滿壘時先靠觸身球保送擠回1分，凃昱豪安打、一棒再添2分。

輔仁大學6局上追回3分、扳平比數，8局下台體大再起攻勢，高昱希率先敲出二壘打，陳昶宇犧牲觸擊造成對手守備失誤、高昱希跑回致勝分，台體大順利搶下預賽第9勝（6敗）、晉級8強。

台體大今天由日籍投手深見一騎先發投2局，張宸綱、李樹勳、劉建利、陳善宇、戴昱峰、洪庭文、洪晨勛依序登板，僅陳善宇失掉3分（2分責失分），勝投記在戴昱峰身上。

中信科大今天與美和科大交手，中信科大一度1比2落後，6局下靠著安打、失誤、張凱鈞代打建功，適時安打、一棒送回2分、超前比數，率隊以3比2搶下預賽第9勝（6敗）晉級。

嘉義大學今天與明新科大交手，嘉義大學投手呂泰運先發投7局僅被敲出3支安打，投出1次三振、無失分，好投壓制率隊以4比0搶勝，預賽戰績8勝7敗，與崑山科大、台北市大戰績相同，比較對戰關係後，嘉義大學搶下最後一張8強門票。

大專聯賽8強晉級隊伍確定，為南華大學、國立體大、輔仁大學、文化大學、開南大學、台灣體大、中信科大和嘉義大學，8強複賽將於26日在台中開打。

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