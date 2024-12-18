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日職／不是老東家火腿！上澤直之4年10億日圓加入軟銀

聯合新聞網／ 綜合報導
上澤直之。 美聯社
上澤直之。 美聯社

現年30歲的前日本火腿強投上澤直之旅美一年後，決定重返日本職棒，軟銀鷹隊今天官宣簽下他，將披上10號球衣，26日舉辦加盟記者會。

上澤直之去年季後獲火腿球團同意，透過入札制度挑戰大聯盟，結果最後只和光芒隊簽小聯盟約，3月27日又被交易到紅襪隊。今年5月3日上澤迎來大聯盟初登板，總共出賽2場，合計投4局失1分、防禦率2.25。

上澤5月9日被下放小聯盟3A，整季在3A出賽20場（6場為先發），投59局送出47K，防禦率7.63，每局被上壘率為1.78。

據日媒《Sponichi Annex》報導，軟銀隊開出4年總額10億日圓的合約網羅，成功擊敗上澤老東家火腿，上澤將填補石川柊太轉戰羅德隊後留下的空缺。

日本火腿 軟銀

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