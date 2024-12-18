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爆米花棒球聯盟／台壽霸龍首闖冠軍戰 合庫無緣5連霸

中央社／ 記者謝靜雯台北18日電
2024年爆米花棒球聯盟4強賽，18日台中台壽霸龍隊（圖）擊敗合作金庫、隊史首度闖進冠軍戰，也中斷合庫挑戰5連霸機會。 （台壽霸龍隊提供）中央社
2024年爆米花棒球聯盟4強賽，18日台中台壽霸龍隊（圖）擊敗合作金庫、隊史首度闖進冠軍戰，也中斷合庫挑戰5連霸機會。 （台壽霸龍隊提供）中央社

爆米花棒球聯盟4強台中台壽霸龍隊曾盛淳今天先發5.2局1責失分好投，潘俊宇2安3打點，台壽霸龍隊以6比1擊敗合作金庫、隊史首度闖進冠軍戰，也讓合庫挑戰5連霸夢碎。

2024年爆米花棒球聯盟4強在台南亞太國際棒球訓練中心成棒副球場舉行，台壽霸龍隊與合作金庫今天4強交手，台壽霸龍隊派出投手曾盛淳先發。

曾盛淳首局遇到危機，被陳孝允敲出二壘打、再被陳致語敲出內野安打，1人出局後因高飛犧牲打失掉1分，但2局過後回穩，雖有觸身球保送、四壞保送、被敲出安打上壘，但力守不失分。

曾盛淳6局續投被敲出2支安打，2人出局後退場，接替投手猿渡大輝接手先送出保送，讓合庫攻占滿壘，但接著讓打者敲出三壘界外飛球出局、瓦解合庫攻勢。

曾盛淳先發用86球投5.2局，被敲出5支安打，投出6次三振、4次四死球保送，失掉1分責失分、奪下勝投。猿渡大輝中繼投1.1局，霍斯（Jack Fox）、楊尊凱依序登板，各投1局，都沒有再掉分數，替球隊守住勝利。

台壽霸龍隊3局上有攻勢，2人出局後林雨力敲出安打，潘俊宇二壘打送回追平分，5局上1人出局後蔡宗修、黃冠倫接連安打，再選到保送攻占滿壘，滿壘時靠暴投跑回超前分，潘俊宇高飛犧牲打再添1分保險分。

台壽霸龍隊7局上攻勢再起，靠著失誤、犧牲觸擊推進，潘俊宇安打再添1分，9局上靠著安打、故意四壞保送、洪宸宇、曾翰宇都敲出帶有打點的安打，拉開領先差距。

台壽霸龍隊2棒潘俊宇今天單場3打數敲出2支安打，貢獻3分打點，3棒陳敏賜前2個打席沒有安打，但接著連3打席都獲得故意四壞保送。

合庫4強吞敗、無緣挑戰5連霸，台壽霸龍隊過去隊史爆米花最佳成績為上屆的季軍，本屆再刷新隊史最佳成績紀錄、首闖冠軍戰。

棒球 陳敏賜

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