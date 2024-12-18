中職／All in！爭取陳子豪球隊都開超過6年約 兄弟加碼留人
生涯首次成為自由球員的陳子豪在今年市場上獲得多支球隊爭取，如今進入最後階段，據了解今日陳子豪方第2次與母隊中信兄弟討論，兄弟也提出超過6年的合約，並在內容上加碼，希望能夠成功留人。
針對與陳子豪談約的進度，中信兄弟球團表示：「中信兄弟強調團隊精神，這些年球團努力建立團隊文化、農場投資與板凳深度，子豪是中信兄弟相當看重的球員，理解其經紀團隊不希望競價的想法，在合理條件範圍內，亦持續提出有保障且具競爭力的合約條件，也希望未來能繼續保持積極的溝通，共同尋求最佳的結果。」
目前檯面上還在爭取陳子豪的球隊剩下2到3隊，陳子豪所屬經紀公司秉初運動表示，所有球隊都已經開出超過6年的合約，有任何新的合約細節更新，都會跟選手回報，參考內容做出最後決定。
陳子豪目前在自主訓練階段，希望能在年底前確認明年去向，專心投入訓練，秉初運動表示，最快的話希望能夠在這周就有結果。
據了解，兄弟球團首次談約即提出6年合約，今天在年限及合約內容、激勵獎金層面都有加碼，在爭取自由球員上，也未受到每年季後的球員調薪模式限制。
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