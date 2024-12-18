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12強賽／頒獎台上少了他…戴培峰約古林睿煬再戰經典賽

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
中華隊奪下2024年世界棒球12強賽冠軍，隊員們在東京巨蛋場上興奮慶祝。記者許正宏／攝影
中華隊奪下2024年世界棒球12強賽冠軍，隊員們在東京巨蛋場上興奮慶祝。記者許正宏／攝影

中華隊在世界12強棒球賽拿下冠軍，捕手戴培峰站在頒獎台上，心中想著原本應該在身旁的那個人，投手古林睿煬因為傷勢關係沒能參賽，戴培峰跟他相約，「等他先打資格賽，我們再一起打經典賽。」

戴培峰從國小到高中一路與古林睿煬搭擋，直到職棒才分屬兩隊，原本12強有望再次在中華隊攜手，然而古林睿煬在今年總冠軍賽第一場後背肌拉傷，照復健時間要趕不上12強很勉強，只能遺憾退出。

而中華隊在12強演出驚奇拿下冠軍，戴培峰分享一個小故事，當時在頒獎台上等待，一度想跟江坤宇一起打視訊電話給古林，「他原本就入選，跟他還有坤宇從小打球，站在頒獎台上的感覺真的很棒，想要跟他分享這個榮耀。」

但後來轉念一想，也擔心古林睿煬會感到失落，戴培峰說：「他原本是其中一員，看到我們完成這個難得的事情，他可能覺得很可惜，我瞭解他的個性，怕他會有點難過。」

沒打出的電話，後來返台聚餐時終於說了出口，戴培峰表示：「他是很想打，不過那時候剛好有點不舒服，這可以理解，他一定很希望是我們其中一員。」效力富邦悍將的戴培峰也與如今轉戰日職火腿隊的古林睿煬相約，要繼續一起為2026經典賽能夠再次搭擋而努力。

中華隊 古林睿煬 戴培峰

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