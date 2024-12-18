12強賽／三總啟用運動醫學暨智能恢復中心 潘傑楷期待提供更優質照護

中華隊在本屆世界12強棒球賽冠軍戰以4：0完封勝日本隊，首次在最頂級的三大國際賽封王，這場震撼棒球界的勝利背後，也影響台灣最新AI運動醫學與AI再生醫學的發展，三軍總醫院昨天正式啟用「運動醫學暨智能恢復中心」，中華隊內野手潘傑楷應邀出席開幕典禮，他表示，期待在三總運動醫學暨智能恢復中心能帶給運動員更優質的照護。

三軍總醫院攜手台灣AI醫療新創網資科技（akousist.ai）及BenQ集團，打造全台首座AI智能運動醫療中心，導入網資科技的AI 偵測技術輔以運動傷害照護，其中再生醫學部分也是引入網資科技的AI細胞篩選技術進行幹細胞篩選。

三總院長陳元皓表示，運動醫學暨智能恢復中心的成立，不只服務運動員，更要讓台灣民眾都能享受到最先進的運動醫療照護。運動醫學暨智能恢復中心設有專業級的「物理治療區」、「體適能區」、「再生醫療區」與「智能恢復區」。透過「智慧診間」配置的AI影像辨識系統，針對患者X光、MRI等醫療影像進行即時分析，並結合深度學習技術，實現精準診斷。特別是在運動傷害治療方面，整合AI再生醫療技術與客製化復健方案，較傳統治療方式康復時間大幅度縮短。

中心提供從預防、治療到復健的一站式服務，為每位患者量身打造最佳化治療方案。這套整合服務不僅是全國唯一，更是比擬美國史丹佛骨科及運動醫學中心的專業級醫療照護；潘傑楷表示，未來在三總的智慧運動醫療的方案中，不只能在治療前掌握職業運動球員的傷勢狀況，更能即時追蹤成效，依據數據調整治療方案。這種精準醫療方式，相信都會讓運動選手更有信心與安心。

三總骨科部運動醫學科主任林坤儀指出，此次與網資科技的合作核心，在於結合AI醫學偵測技術與AI細胞篩選技術。AI醫學偵測技術創新偵測方法能讓以AI影像辨識系統進行精準分析，而AI細胞篩選技術，也可以運用在再生醫療領域，使細胞活性培養的成功率提高、活性強化與縮短培養時間。

林坤儀強調，這兩項AI技術的導入將為未來運動醫學發展奠定重要基礎。

在運動醫學領域，網資科技已累積多項實證案例。網資科技執行長韓駿逸也表示，網資目前高度受到外資關注，將計劃於2025年第二季進入日本市場，加速AI生物醫學技術應用在國際市場的佈局。