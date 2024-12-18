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中職／合約1876萬元 台鋼簽回雙冠王魔鷹
台鋼雄鷹隊昨天正式宣布，已和洋砲魔鷹簽下五十七萬五千美元（約合台幣一八六七萬元）合約，中職打擊雙冠王明年確定重返中華職棒戰場；雄鷹領隊劉東洋表示，近兩個半月一直和魔鷹協商合約，雙方共識也愈來愈高，最後順利續約，這個數字並非實際年薪，而是包含激勵獎金在內。
他說：「魔鷹今年表現很好，對球隊很有貢獻，球團提出非常有誠意的條件，他對回來打球滿蠻期待的。」
魔鷹今年首度來台發展，在雄鷹出賽一百一十五場，以卅支全壘打、九十九分打點奪下雙冠王，成為中職史上第四位單季卅轟外籍球員，打擊率二成九四、得七十一分、安打一百廿七支也都是全隊最高；他在十月七日對中信兄弟隊之戰結束後，因為家庭因素獲得球團同意提前離台，未打最後一場例行賽，但也失去打點破百的機會，無法成為史上第三位締造單季卅轟、一百分打點的洋砲。
中職各隊補強洋將都以投手為主，目前洋砲已不多見，魔鷹本季砲火凶猛造成話題，據了解，中職不只一隊對這門重砲有興趣，最後老東家雄鷹勝出。
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