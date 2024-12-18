12強賽／下屆改16隊 爭奧運門票

中華隊在世界十二強棒球賽奪下隊史第一座國際三大賽冠軍，不只國人關注，也登上世界棒壘球總會（ＷＢＳＣ）官網，昨ＷＢＳＣ回顧今年國際賽，特別提到中華隊在十二強賽擊敗地主日本隊，這波熱潮不只吸引大量球迷進場，也獲得前所未有的媒體關注，整屆賽事共發出超過六百張媒體證。

ＷＢＳＣ指出，今年十二強賽獲得巨大成功，複賽最後一天和決賽日共有八三五○一位球迷進場，中華隊、日本爭霸戰更有近四萬兩千人進場，超越去年在美國邁阿密登場的世界棒球經典賽決賽，當時有三萬六千名球迷。

ＷＢＳＣ也提到，二○一九年十二強賽選手平均年齡卅一歲，今年不到廿八歲，最年輕的古巴左投薩杜伊勢二○○五年出生，南韓隊平均廿四歲八個月是最年輕團隊，日本隊也只有廿五歲又九個月，中華隊則是廿七歲又四個月；下屆十二強賽將在二○二七年進行，隊數增至十六隊，成為二○二八年洛杉磯奧運資格賽。

中華隊歷年國際賽獎盃是國家所有，依規定由中華棒球協會保存，十二強賽金盃也是如此，若有任何單位想要尋求公開展示的機會，只要通過棒協審核、同意，確定安全性沒有問題就可展出。

中華職棒會長蔡其昌昨天透露，正在尋覓合適地點，預計明年一月展示冠軍盃，也呼籲球迷在中職新球季多進場支持。