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12強賽／中華隊冠軍之路 躍大銀幕

聯合報／ 記者曾思儒／台北報導
電影「冠軍之路」昨舉辦開拍記者會，12強賽中華隊成員郭俊麟（右起）、林岳平、陳冠宇、林安可受訪時露出靦腆又帥氣笑容。記者余承翰／攝影
電影「冠軍之路」昨舉辦開拍記者會，12強賽中華隊成員郭俊麟（右起）、林岳平、陳冠宇、林安可受訪時露出靦腆又帥氣笑容。記者余承翰／攝影

中華隊奪下世界十二強棒球賽冠軍的感動，將透過大銀幕傳送全台，威剛科技董事長陳立白昨天宣布籌拍電影「冠軍之路Team Taiwan」，將以中華隊十二強賽的奇幻歷程作為劇本藍圖，教練林岳平和選手陳冠宇郭俊麟林安可直呼期待。

陳立白童年在嘉義長大，就讀棒球名校朴子國小，從小熱愛棒球，對中華隊在十二強賽的表現相當感動，上月在東京巨蛋捧起冠軍盃時，就思考如何留下紀錄，提出「用電影呈現台灣英雄」的方式後獲得許多支持，昨天包括文策院董事長蔡嘉駿、中華職棒會長蔡其昌、台灣運彩和中信及富邦集團都有代表出席籌拍電影記者會。

林岳平與三位選手出席力挺，四人直呼期待電影和紀錄片的籌備，陳冠宇更說，未來等孩子長大就可以帶他們觀賞電影，「讓他們看到爸爸的辛苦。」

蔡其昌提到，除了透過電影傳唱中華隊十二強賽的熱血故事，期待在專業團隊操刀下也能有紀錄片的誕生，尤其中華隊許多選手的帥度「快到天花板」，這項提議也獲得陳立白點頭附和。

林岳平表示，球場上有許多畫面是轉播不會捕捉的細節，像是投手教練上投手丘和投手的談話，彼此承受的緊張、焦慮感等等，期待可以透過影像一一呈現。

「冠軍之路Team Taiwan」目前導演和演員陣容還沒出爐，郭俊麟倒是有屬意的演員人選，他點名頗有私交的藝人「Kid」林柏昇出演。至於自己是否會想面對鏡頭？比賽中常被捕捉拿著幸運骰子氣球的他笑說：「骰骰子可以啊！」

郭俊麟和陳冠宇二○一一年就一起披上中華隊戰袍，超過十年終於在十二強賽一起嘗到勝利果實；郭俊麟還透露，最想看到電影重現的一幕就是奪冠後陳冠宇感動又開心的眼淚，甚至推薦陳冠宇演出電影，讓一旁的陳冠宇笑開懷。

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