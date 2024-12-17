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12強賽／中華隊奪冠拍成電影 林岳平提議陳冠宇客串演教練
中華隊奪下世界12強棒球錦標賽的熱血故事將成電影劇本藍圖，教練林岳平和12強中華隊國手陳冠宇、郭俊麟、林安可今天一同出席電影籌拍記者會，4人不約而同提到拍電影非自身專業，還是交給專業演員，不過客串或許有機會，「餅總」林岳平提議說：「冠宇當教練，走上投手丘當我，可以啊！」
《冠軍之路 Team Taiwan》以中華隊12強賽奪冠為主軸，陳冠宇透露上星期才得知到消息，「這件事情對我們棒球員非常感激的是，讓平常沒有關心棒球的人，透過電影了解。」他表示對於誰來出演沒有特別想法，他笑說：「當然帥度是很重要，會很想看到呈現出對的味道。」
陳冠宇也提到，非常開心也榮幸是這次中華隊的一員，期待電影出爐，「小朋友長大後可以帶他們看，讓他們看到爸爸的辛苦。」
林岳平對於出演電影不置可否，「演戲很難，沒那麼自在。」若是客串或許有機會，「餅總」主動提出點子，提議讓陳冠宇扮演自己投手教練身份走上投手丘，或是球員、教練扮演觀眾，用不同方式幫「Team Taiwan」加油。
今年12強賽以笑容和各種表情「圈粉」無數的郭俊麟心中已有屬意人選，他點名有私交的藝人「Kidd」林柏昇出演，至於自己是否想入鏡，他笑說：「骰骰子可以啊。」
郭俊麟提到，以前有看過一些棒球電影，「沒想到有這個機會，我們拿冠軍之後拍我們，滿特別。」林安可也說，這是台灣棒球首度在國際一級賽事奪冠，「用電影或紀錄片方式記錄下來，留在大家心中、自己心中，非常不錯。」
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