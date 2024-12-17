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12強賽／奪冠路拍成電影 威剛董座：要把選手拚鬥精神傳承下去

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
電影「冠軍之路」今天舉行開拍記者會，威剛科技董事長陳立白道出他開拍電影的原委。記者余承翰／攝影
電影「冠軍之路」今天舉行開拍記者會，威剛科技董事長陳立白道出他開拍電影的原委。記者余承翰／攝影

「12強經典賽最後與日本的冠軍賽決戰，當第五局上半時台灣隊長陳傑憲上場時，我對著一起晚宴一邊實況觀賓這場賽事的朋友，隨口道出這時候真希望他打個三分砲，沒想到話才剛說出口，就看到陳傑憲球打出去，直奔全疊打牆外，那是我真的覺得不可思議！」「沒想到9局下日本絕地大反攻，1出局一人上壘，我再脫口而出，來個Double Play！結果馬上看到捕手向空中丟出手套，真的上演一記完美雙殺！」威剛董事長陳立白說，「當下我全身起雞皮疙瘩，內心就告訴自己，我覺得要把這個經典賽事拍成電影」。

陳立白今天在宣布籌拍「冠軍之路」會後受訪時，道出他決定把台灣奪得經典12強賽冠軍，籌拍「冠軍之路」電影的起心動念。他說，12強經典賽台灣隊奪冠，是一場集合戰略、 戰術和選手拚鬥精神的結果，絕非幸運，拍成電影就是要把這樣的精神傳承下去。

陳立白預定「冠軍之路」明年上半年開拍，而且除了電影外，紀錄片也會同步呈現。目前先確定威剛、運彩及他個人一定會出資，再，與文策院和國發基金支持狀況，不過他籌拍這部電影消息傳出後，隨即獲得各方的支持，目前已經接到不下十通的企業老闆支持電話，包括中信和富邦兩大集團，也都表達樂觀其成願意支持。

電影「冠軍之路」今天舉行開拍記者會，威剛科技董事長陳立白（左四）、文策院董事長蔡嘉駿（右四）、中職會長蔡其昌（右三）、中信育樂董事長陳國恩（左三）、12強棒球賽冠軍成員郭俊麟（右一）、林岳平（右二）、陳冠宇（左二）、林安可（左一）一同出席。記者余承翰／攝影
電影「冠軍之路」今天舉行開拍記者會，威剛科技董事長陳立白（左四）、文策院董事長蔡嘉駿（右四）、中職會長蔡其昌（右三）、中信育樂董事長陳國恩（左三）、12強棒球賽冠軍成員郭俊麟（右一）、林岳平（右二）、陳冠宇（左二）、林安可（左一）一同出席。記者余承翰／攝影

陳立白在記者會致詞時表示，「冠軍之路」目前沒有特別制定的上限，但估計也不會花費逾10億元的金額，估計會在上億元間。他會在這段時間與文策院和國發基金討論，透過文策院在演藝界的整合力量，也串連演藝界的台灣隊，拍攝這部極具意義的電影。

陳立白說，他從小就喜愛棒球，對棒球有深厚情感，加上童年在嘉義成長的他就讀棒球名校朴子國小。該校少棒隊曾經參加威廉波特少棒賽，分別取得世界冠軍和亞軍的佳績，也培養出康明杉、陳瑞昌、陳瑞振等多名知名棒球選手。這些歷史更佳使陳立白對棒球的熱愛。

陳立白有感母校及多所偏鄉國小棒球隊設備不足，不但在2019年媒合台灣運彩公司捐贈棒球器材回饋母校，並陸續捐助多所偏鄉小學棒球隊，期能協助深耕強化各地區棒球實力。也因熱愛棒球的心，讓他決定籌拍棒球電影，特別邀請文策院協助，希望藉由文策院的各項專業資源，讓這部冠軍電影的內容開發、製作技術、國際推廣上能達到更高水準。

陳立白強調，電影現階段仍在籌拍的階段，目前還沒有選定導演人選，之後劇本、選角才會開始進行。陳立白還預告，如果電影拍不完，甚至還可能拍攝成影集上映。

棒球 經典賽 陳傑憲

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