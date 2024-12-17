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爆米花棒球聯賽／陳子傑完投勝 率新北禾聯闖4強

中央社／ 台北17日電
爆米花棒球聯盟預賽迎來最後一日賽程，新北禾聯17日成功封鎖屏東紅尾打線，以11比1搶勝晉級4強。圖為新北禾聯球員賽後合影留念。（新北禾聯提供）中央社
爆米花棒球聯盟預賽迎來最後一日賽程，新北禾聯17日成功封鎖屏東紅尾打線，以11比1搶勝晉級4強。圖為新北禾聯球員賽後合影留念。（新北禾聯提供）中央社

爆米花棒球聯盟預賽最後一日賽程，新北禾聯陳子傑今天先發9局失1分完投勝，李君國開轟、單場4安4打點，率隊以11比1擊敗屏東紅尾、晉級4強，明天4強戰將與台灣電力交手。

爆米花棒球聯盟包括合作金庫、台灣電力先前就已經確定晉級4強，今天比賽攸關另外兩張晉級門票，新北禾聯派出先發投手陳子傑展現壓制力，成功封鎖屏東紅尾打線。

陳子傑前7局僅被敲出1支安打，直到8局下被首名打者敲出三壘打，接著被敲出滾地球失掉1分，但及時回穩、沒有多掉分數，今天總計用98球投9局，僅被敲出2支安打，投出5次三振、1次四壞保送，失掉1分責失分、壓制對手打線。

新北禾聯打線串連，1局上靠著保送、接連安打攻占滿壘，滿壘選到保送先擠回1分，再靠著高飛犧牲打跑回第2分，5局上李君國敲出3分砲、幫助球隊拉開領先差距，7局上邱郡敲出三壘打、靠著暴投跑回分數。

新北禾聯8局上再靠著林志光內野安打、邱郡三壘打、劉任傑安打再添2分，9局上靠著安打、保送，張文漢二壘打先送回2分，林志光安打再添1分保險分，順利搶下比賽勝利。

台中台壽霸龍隊今天以6比10不敵綺麗珊瑚，全越運動以3比2擊敗台南市隊，桃園市隊則以5比2擊敗台北興富發隊。

新北禾聯賽後戰績9勝7敗、以勝率5成63排名第3晉級，台壽霸龍與台南市隊戰績同為9勝8敗，對戰關係為1勝1敗，比較對戰優質率（TQB）後，台壽霸龍搶下4強最後一張門票。

爆米花棒球聯盟4強明天在台南亞太國際棒球訓練中心成棒副球場舉行，預賽排名第1的合作金庫與台壽霸龍隊交手，預賽排名第2的台灣電力則與新北禾聯交手，爭取晉級19日冠軍戰門票。

棒球 綺麗珊瑚

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