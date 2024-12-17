中職／魔鷹非實領57.5萬美元 劉東洋證實含激勵獎金在內

中職雙冠王魔鷹和台鋼雄鷹隊簽下57.5萬美元（約合台幣1867萬元）合約，明年確定重返中職戰場，雄鷹領隊劉東洋表示，和魔鷹洽談過程相當順利，台灣球迷也很喜歡他，讓他感受到熱情，對新球季充滿期待。

魔鷹今年首次來台發展，在雄鷹出賽115場，以30支全壘打、99分打點奪下雙冠王，打擊率2成94也是全隊最高；他在10月7日對中信兄弟隊之戰結束後，因為家庭因素獲得球團同意提前離台，未打最後一場例行賽，也失去挑戰100分打點的機會，未能成為1998年興農牛隊怪力男、2007年統一獅隊布雷之後，中職史上第3位單季30轟、100分打點的洋砲。

劉東洋表示，魔鷹10月初離台，到現在差不多兩個半月的時間，一直有跟他協商合約，雙方共識也愈來愈高，最後順利完成這份合約，57.5萬美元並非實際年薪，而是包含激勵獎金的數字。

劉東洋說：「魔鷹今年表現很好，對球隊很有貢獻，球團提出很有誠意的條件，他對回來打球滿蠻期待的。」

中職目前洋砲已不多見，魔鷹本季砲火凶猛造成話題，據了解，中職不只一隊對這門重砲有興趣，他的經紀人也在運作，最後老東家雄鷹勝出。