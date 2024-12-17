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中職／2025年例行賽票價桃猿開第一槍 12強賽後季票不漲反降

聯合新聞網／ 綜合報導
桃猿2025年間席季票開賣。截圖自樂天桃猿FB
桃猿2025年間席季票開賣。截圖自樂天桃猿FB

世界12強棒球賽奪冠掀起全台棒球熱，有球迷預期新賽季票價會上漲。不過樂天桃猿隊今天公布2025年間席季票，比2024年賽季還便宜。

桃猿公布2025年間席季票價格，據桃猿官網顯示，54場賽事尊猿席價格3萬8000元，每場約704元；去年60場賽事5萬元，每場約833元。一般席54場2萬元；每場約370元；去年60場3萬元，每場500元。

由於桃園主場今年只有54場賽事，因此有球迷推測新賽季可能有6場台北大巨蛋。儘管票價降低，仍有球迷留言表達不滿，「球星一個一個走掉你們認為我們會進場嗎」、「可以聚集觀眾人氣的啦啦隊都快走光了，該怎麼辦？」、「全猿逃走中，包括球迷」。

去年效力桃猿多年的陳俊秀、郭嚴文和陳禹勳等人轉隊，今年主砲朱育賢成為自由球員，也轉投味全龍隊。啦啦隊方面，去年失去李多慧和林襄，今年則傳出Yuri在內的多名人氣成員離隊，讓許多桃猿球迷相當難過。

今年代表中華隊參加12強賽的桃猿球員有林立、陳晨威、黃子鵬、陳冠宇、王志煊、莊昕諺、朱育賢(離隊)。

世界棒球12強 樂天桃猿

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