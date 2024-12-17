中職／2025年例行賽票價桃猿開第一槍 12強賽後季票不漲反降
世界12強棒球賽奪冠掀起全台棒球熱，有球迷預期新賽季票價會上漲。不過樂天桃猿隊今天公布2025年間席季票，比2024年賽季還便宜。
桃猿公布2025年間席季票價格，據桃猿官網顯示，54場賽事尊猿席價格3萬8000元，每場約704元；去年60場賽事5萬元，每場約833元。一般席54場2萬元；每場約370元；去年60場3萬元，每場500元。
由於桃園主場今年只有54場賽事，因此有球迷推測新賽季可能有6場台北大巨蛋。儘管票價降低，仍有球迷留言表達不滿，「球星一個一個走掉你們認為我們會進場嗎」、「可以聚集觀眾人氣的啦啦隊都快走光了，該怎麼辦？」、「全猿逃走中，包括球迷」。
去年效力桃猿多年的陳俊秀、郭嚴文和陳禹勳等人轉隊，今年主砲朱育賢成為自由球員，也轉投味全龍隊。啦啦隊方面，去年失去李多慧和林襄，今年則傳出Yuri在內的多名人氣成員離隊，讓許多桃猿球迷相當難過。
今年代表中華隊參加12強賽的桃猿球員有林立、陳晨威、黃子鵬、陳冠宇、王志煊、莊昕諺、朱育賢(離隊)。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言