12強賽／奪冠拍成紀錄片 郭俊麟想看陳冠宇流淚重現
威剛科技董事長陳立白受中華隊奪下世界12強棒球錦標賽冠軍感動，籌拍以中華隊故事為劇本藍圖的電影《冠軍之路 Team Taiwan》，12強中華隊投手郭俊麟今天出席記者會笑說，最想看到奪冠後陳冠宇爆哭的畫面在大螢幕重現。
中華隊國手陳冠宇、郭俊麟、林安可和投手教練林岳平都親自出席電影籌拍記者會，「餅總」林岳平提到，比賽中有許多是外人看不到的畫面，「像緊張、壓力、焦慮，但都在我們腦裡，可以將教練、選手的心境融入在電影中。」
陳冠宇附和說，很多檯面上看不到的畫面，像是教練換局中過給的「心靈雞湯」，讓投手們有更篤定心情上去比賽，「教練給我們的勇氣很多，一起努力、打好眼前的帳，完成比賽很重要的出局數，私底下會互動的事情，希望這些互動可以在電影中完美呈現出來。」
郭俊麟不斷「cue」國際賽多次一起征戰的陳冠宇，除點名最想看到奪冠後陳冠宇感動又開心的爆哭畫面重現，還笑說陳冠宇有演戲天賦，高中打擊時就能邊打邊哭，或許可以出演電影角色。
林安可心目中的最佳演員沒有別人，他點名隊長陳傑憲，「要顏值有顏值，要球技有球技，談吐方面也很適合。」
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