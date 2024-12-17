日職／清宮幸太郎讚孫易磊可愛 透露實戰投打對決曾被三振

旅日火腿隊投手孫易磊今天與隊友清宮幸太郎一同到北市東園國小指導少棒球員，兩人互動有趣，孫易磊在隊內實戰投打練習曾三振清宮幸太郎，清宮幸太郎則稱讚孫易磊：「可愛」。

19歲投手孫易磊去年與日職北海道日本火腿鬥士隊簽約，今年季後返台，今天與火腿隊友清宮幸太郎一同到台北市東園國小參加日本火腿棒球教室活動。

清宮幸太郎表示，看到東園國小的設施，就可以感受到球員對棒球的熱愛以及台灣少棒隊的棒球程度高，印象中自己少棒階段學校的棒球設施沒有這麼完善，都是要在棒球營等特別場合才能享受到比較完整的棒球設施。

孫易磊除了回憶少棒時期在東園練球的點滴，還不忘秀日文跟清宮幸太郎說，少棒時覺得教練「很可怕」，但隨後補充，長大之後就不覺得可怕了。

孫易磊提到，有感受到清宮幸太郎在球迷間的高人氣，並稱讚清宮幸太郎從高中時期就很厲害、有很多紀錄，全壘打產量很多、大家都很崇拜。

而清宮幸太郎被問起對孫易磊的印象，他馬上回覆：「很可愛」，提到孫易磊很認真學日文、現在日文講得很好，「不愧是孫易磊」。

兩人在隊內實戰投打練習時曾交手過，被問起結果，孫易磊用日文回：「三振」，清宮幸太郎也在一旁做出懊悔表情，但孫易磊補充應該是有一顆偏低的球被判好球，清宮幸太郎則馬上回覆：「跟那個沒有關係，就是確確實實的三振。」