快訊

陸女遭棄屍雪梨！警尋獲第2具遺體疑為台灣尪 雙雙遇害可能原因曝

政院人事總處藏霸凌女王？同仁請喪假卻挨酸「趕快燒一燒」

考試院人事同意權投錯票 黃珊珊致歉「往後會更小心」、遭黨團開罰5萬元

12強賽／棒球賽奪冠讓全民感動沸騰 將拍成電影冠軍之路Team Taiwan

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
威剛科技董事長陳立白今日宣布，將以12強賽的奇幻歷程為劇本藍圖，籌拍電影《冠軍之路Team Taiwan》。記者簡永祥/ 攝影
威剛科技董事長陳立白今日宣布，將以12強賽的奇幻歷程為劇本藍圖，籌拍電影《冠軍之路Team Taiwan》。記者簡永祥/ 攝影

中華隊勇奪2024年世界12強棒球錦標賽（簡稱12強賽）冠軍，為全民奪得首座三大國際賽冠軍，寫下中華棒球史不朽新頁，從原本的不被看好，一路過關斬將，最後在東京巨蛋球場創造奇蹟的熱血奪冠歷程。精彩過程好比電影，現在果然也將拍成電影。

12強賽不僅讓全民感動沸騰，亦點燃威剛科技董事長陳立白的「棒球魂」。他今日宣布將以12強賽的奇幻歷程為劇本藍圖，籌拍電影《冠軍之路Team Taiwan》。

陳立白從小就喜愛棒球，對棒球有深厚情感，童年在嘉義成長的他就讀棒球名校朴子國小。朴子國小曾在1979及1982年代表中華隊參加威廉波特少棒賽，分別取得世界冠軍和亞軍的佳績，也培養出康明杉、陳瑞昌、陳瑞振等多名知名棒球選手。熱愛棒球的陳立白有感母校及多所偏鄉國小棒球隊設備不足，不但在2019年媒合台灣運彩公司捐贈棒球器材回饋母校，並陸續捐助多所偏鄉小學棒球隊，期能協助深耕強化各地區棒球實力。也因熱愛棒球的心，讓他決定籌拍棒球電影，特別邀請文策院協助，希望藉由文策院的各項專業資源，讓這部冠軍電影的內容開發、製作技術、國際推廣上能達到更高水準。

11月24日中華隊中止日本隊在國際賽的27連勝紀錄，以4:0完封日本隊，拿下世界冠軍，不僅振奮全球華人球迷的心，也促使陳立白感動之餘，當下決定籌拍一部正港的棒球電影，希望能透過電影讓更多人認識棒球，傳遞棒球的魅力和精神，將冠軍隊的棒球故事分享到全世界。

今日宣布拍攝電影計畫的現場也請來多位合作單位的來賓，包括文策院董事長蔡嘉駿、中華職棒會長蔡其昌、中國信託育樂董事長陳國恩、中信金控副總經理吳修辰、中信創投資深副總經理邱明慧、富邦集團台灣大哥大副總經理鄭偉柏、台灣運彩總經理林博泰、伊林娛樂副董事長陳婉若等各界重量級貴賓均出席相挺，更邀請12強賽中表現精彩的兩位投手陳冠宇、郭俊麟、外野手林安可及投手教練林岳平共同出席支持。

記者會上，啦啦隊「怪物新人」衣宸、子筑、 郭郭、 依沛特別向冠軍隊球員獻花致意，藝人李杏、王品澔 、金雲、力安及「黑曜精靈」等，亦出席恭賀12強奪冠，也祝福威剛科技籌拍電影《冠軍之路Team Taiwan》順利成功。

記者會上，啦啦隊「怪物新人」衣宸、子筑、 郭郭、 依沛特別向冠軍隊球員獻花致意。記者簡永祥/ 攝影
記者會上，啦啦隊「怪物新人」衣宸、子筑、 郭郭、 依沛特別向冠軍隊球員獻花致意。記者簡永祥/ 攝影
在今日宣布將拍攝電影冠軍之路的記者會上，邀請12強賽中表現精彩的兩位投手陳冠宇、郭俊麟、外野手林安可及投手教練林岳平共同出席支持。記者簡永祥/ 攝影
在今日宣布將拍攝電影冠軍之路的記者會上，邀請12強賽中表現精彩的兩位投手陳冠宇、郭俊麟、外野手林安可及投手教練林岳平共同出席支持。記者簡永祥/ 攝影
威剛科技董事長陳立白今日宣布，將以12強賽的奇幻歷程為劇本藍圖，籌拍電影《冠軍之路Team Taiwan》。記者簡永祥/ 攝影
威剛科技董事長陳立白今日宣布，將以12強賽的奇幻歷程為劇本藍圖，籌拍電影《冠軍之路Team Taiwan》。記者簡永祥/ 攝影

中華隊 威廉波特 棒球

延伸閱讀

12強賽／中華隊奪冠熱血歷程躍上大螢幕！威剛宣布籌拍電影

43歲宋慧喬亮相電影新作發布會 網讚：歲月不敗的美人

中華隊12強奪冠 威剛籌拍電影《冠軍之路 Team Taiwan》

12強賽／中華隊奪冠意外帶動「1產業」！球迷苦喊：全台缺貨

相關新聞

中職／2025年例行賽票價桃猿開第一槍 12強賽後季票不漲反降

世界12強棒球賽奪冠掀起全台棒球熱，有球迷預期新賽季票價會上漲。不過樂天桃猿隊今天公布2025年間席季票，比2024年賽季還便宜。 桃猿公布2025年間席季票價格，據桃猿官網顯示，54場賽事尊猿

12強賽／奪冠拍成紀錄片 郭俊麟想看陳冠宇流淚重現

威剛科技董事長陳立白受中華隊奪下世界12強棒球錦標賽冠軍感動，籌拍以中華隊故事為劇本藍圖的電影《冠軍之路 Team Ta...

12強賽／中華隊帥度到天花板 蔡其昌：希望電影外也有紀錄片

威剛科技董事長陳立白受中華隊奪下世界12強棒球錦標賽冠軍感動，籌拍以中華隊故事為劇本藍圖的電影《冠軍之路 Team Ta...

中職／打擊雙冠王魔鷹確定重返台鋼雄鷹 簽下57.5萬美元合約

中職本季打擊雙冠王魔鷹確定續約，台鋼雄鷹隊今天正式宣布，合約總值57.5萬美元（約合台幣1867萬元）完成續約。

日職／「他是特別的存在」坂本勇人與國小搭檔田中將大合體很開心

現年36歲的「神之子」田中將大加入讀賣巨人隊，同齡巨人球星坂本勇人也歡迎他加入，坂本大讚田中是同世代最強球員，並盼望能和他攜手走出低潮。 據日媒「體育報知」報導，田中將大和坂本勇人國小時就是投捕

12強賽／中華隊奪冠意外帶動「1產業」！球迷苦喊：全台缺貨

世界12強棒球賽中華隊打敗日本，奪下史上首冠，後續發行的周邊商品也讓民眾瘋狂搶購。對此，一名網友分享，聽到書局老闆說相框最近賣得非常好，讓他直言「完全沒想過棒球雜誌可以帶動相框產業」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。