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12強賽／中華隊奪冠熱血歷程躍上大螢幕！威剛宣布籌拍電影

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
電影「冠軍之路」今天舉行開拍記者會，12強棒球賽冠軍成員郭俊麟（後右三起、林岳平、陳冠宇、林安可）等人一同出席。記者余承翰／攝影
電影「冠軍之路」今天舉行開拍記者會，12強棒球賽冠軍成員郭俊麟（後右三起、林岳平、陳冠宇、林安可）等人一同出席。記者余承翰／攝影

從不被看好到勇奪2024年世界12強棒球錦標賽冠軍，中華隊熱血歷程感動國人，更寫下首度打下三大國際賽冠軍的歷史新頁，今天威剛董事長陳立白更宣布籌拍電影《冠軍之路 Team Taiwan》，以中華隊的12強奇幻歷程作為劇本藍圖，讓激勵人心的故事躍上大螢幕。

陳立白童年在嘉義成長，從小就讀棒球名校嘉義朴子國小，種下熱愛棒球的種子，中華隊12強奪冠點燃他的「棒球魂」，獲得文策院支持，今天中華職棒會長蔡其昌、12強中華隊國手陳冠宇、郭冠麟、林安可和投手教練林岳平都親自出席電影籌拍記者會。

陳立白提到，奪冠當晚就在思考，如何把那麼厲害的故事寫入歷史、用電影方式呈現，「讓幾十年後大家都還記得世界首面冠軍金牌，在2024年11月24日拿到手。」

陳立白形容，今年的中華隊是「沒有大英雄的全體」，在教練團的運籌帷幄、後勤支援和防護團隊的全力合作下打下歷史第一面大賽金牌，從野手、投手、捕手到教練團隊都是台灣英雄，同時預祝中華隊很快就有第二面、第三面大賽金牌的到來。

威剛董事長陳立白更宣布籌拍電影《冠軍之路 Team Taiwan》，記者會上中華隊也有教練及選手出席。記者曾思儒／攝影
威剛董事長陳立白更宣布籌拍電影《冠軍之路 Team Taiwan》，記者會上中華隊也有教練及選手出席。記者曾思儒／攝影

中華隊 林岳平 棒球

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